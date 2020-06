'Als ik mensen blij maak met het dragen van een mondkapje, dan draag ik hem'

Een treinreiziger met een mondkapje op station Breda.

"Het komt een beetje Aziatisch over, maar het voelt wel veilig." Sinds deze maandag moeten reizigers in het openbaar vervoer eraan geloven: het mondkapje. Vanwege het coronavirus zijn ze de komende tijd verplicht in de trein, bus, metro, de tram en op veerponten. Omdat het lastig is om in het ov de gevraagde anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Wie geen mondkapje draagt, riskeert een boete van 95 euro. In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje niet op te hebben, maar daar geldt wel de regel dat ze onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

'Het voelt benauwd'

"Ik heb speciaal mondkapjes gekocht omdat je die vanaf nu in het openbaar vervoer moet dragen", legt een meisje op het station in Breda maandag uit. "Ik vind het zelf niet echt nodig, hoor. Maar ik kan wel begrijpen dat andere mensen een beetje angstig zijn voor het coronavirus. Als ik die hier blij mee kan maken, dan doe ik dit gewoon." Maar het voelt niet prettig, benadrukt ze. "Het voelt benauwd, de warmte van je adem blijft erin hangen."

Haar vriendin, met wie ze reist, deelt haar mening. "Ook ik vind het niet echt fijn. Ik draag er dus alleen een als ik met het ov reis." Dat een goed gesprek in de trein er met de mondkapjes nu ook niet in zit, vindt ze geen probleem. "Het is maar een korte reis die we maken", lacht ze. "Dat maakt dus niet uit."

Wetenschap

Een oudere man spreekt verschillende treinreizigers op het station in Breda aan met de vraag waarom ze een mondkapje dragen. "Ik ben benieuwd of ze dit doen vanwege de boete die je kan krijgen als je geen mondkapje draagt of vanwege een mogelijke besmetting", legt hij uit. "De meeste mensen zeggen me dat ze dit vanwege de boete doen. Omdat ze anders niet met de trein mogen reizen. Sommige mensen doen het puur voor de zekerheid, maar ik vind het volkomen disproportioneel. Er is geen grond voor in de wetenschap", meent hij.

Een Belgische treinreiziger vindt het dragen van een mondkapje in het ov daarentegen 'helemaal geen probleem'. "Dit is voor je eigen veiligheid en die van anderen", benadrukt hij. "In België zijn de regels nog veel strikter dan hier. Daar moet je ook op het perron een mondkapje dragen."

'Doe maar iets vrolijks'

Een jonge vrouw trekt de aandacht met een heel vrolijk gekleurd mondkapje. "Die heeft mijn zus gemaakt", legt ze uit. "Ze vroeg me wat voor patroon ik wilde. Toen zei ik: doe maar iets vrolijks. Dit mondkapje is gemaakt van waterafstotende stof en er zit een zakdoekje in", zo laat ze zien. "Goed beschermend, dus."

Ze heeft het wel warm met het mondkapje op. "Maar het voelt wel veilig. En andere mensen zijn zo ook veilig voor mij. Het komt wel een beetje Aziatisch over, al die mensen met mondkapjes in het ov. Maar het voelt wel veilig."

Normale dienstregeling

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer volgens de normale dienstregeling, maar nog wel met veertig procent van de reizigerscapaciteit. Premier Mark Rutte hamert erop dat mensen alleen het ov moeten nemen als dit strikt noodzakelijk is.