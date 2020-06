Diploma-uitreiking Altena College wordt drive-in op het schoolplein: 'Uitstappen, tekenen en door'

Diploma-uitreiking op het Altena College wordt een drive-in op het schoolplein.

Omdat eind juni, begin juli een normale diploma-uitreiking door de coronamaatregelen niet mogelijk is, organiseert het Altena College in Sleeuwijk voor het eerst in de historie van de school een 'diploma-uitreiking drive-in'.

“De leerlingen arriveren in groepjes van tien, in tien mooie auto's. Op ons schoolplein stoppen de auto’s vervolgens bij tien tafeltjes die op ruime afstand staan van elkaar. De leerling stapt uit, tekent z’n diploma en gaat weer weg. En zo gaat het avonden achter elkaar door”, vertelt rector Gijsbert van der Beek.

'De schoolband zal op het schoolplein spelen en hapjes krijgen ze in de auto'

Vier avonden hebben ze op het Altena College in Sleeuwijk uitgetrokken voor de unieke diploma-uitreiking drive-in. “Een normale diploma-uitreiking kan dit jaar door de coronamaatregelen niet doorgaan, omdat je dan gauw met een paar honderd mensen bij elkaar zit in onze aula”, vertelt rector Gijsbert van der Beek. "Daarom hebben we gekozen voor een drive-in uitreiking. Het op deze manier uitreiken van de diploma’s is niet alleen uniek, maar ook nog eens een combinatie van een diploma-uitreiking en onze proms-avond, want ook die kan dit jaar niet doorgaan.”

Op het Altena College is de proms-avond, net als op veel andere scholen voor het voortgezet onderwijs, een gala-avond voor leerlingen die geslaagd zijn. “Dan komen ze in een mooie auto of een afwijkend vervoermiddel, maar wel in hun mooiste kleding naar de school. Dat stukje van het jaarlijkse galafeest combineren we nu met de drive-in uitreiking. Als de leerlingen uitstappen en vervolgens het diploma tekenen worden daar gala foto’s van gemaakt. De schoolband zal op het schoolplein spelen, maar de hapjes krijgen ze in de auto.”

'Alleen de uitreiking is bij ons wel afwijkend'

Overigens wil de rector niets weten van de term 'corona-diploma'. “Dat is een denigrerende term die al regelmatig opduikt. Gedurende het schooljaar worden er toetsen gemaakt en weten leerlingen en school hoe ze ervoor staan. Er is absoluut niets mis met de diploma’s die straks en overal in Nederland worden uitgereikt”, aldus de rector. “Alleen de uitreiking is bij ons wel afwijkend. In Sleeuwijk reiken we vier avonden lang de diploma’s uit tijdens een drive-in feest.”

