Bestuurder met slok op botst tegen lantaarnpaal en verzet zich bij aanhouding, 2 vriendinnen gewond

Archieffoto: Karin Kamp

Een 21-jarige man uit Geertruidenberg is zondagmiddag rond kwart over zes op de Weststadweg in Oosterhout tegen een lantaarnpaal gereden. Twee vriendinnen die in de auto zaten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Uit de blaastest bleek dat de bestuurder drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid had gedronken. Bij zijn aanhouding verzette de bestuurder zich flink.