Ook de bioscoop is weer open: 'Onze vaste gasten konden echt niet wachten'

Er stonde geen rijen zoals bij menig terras het geval was, maar de bezoekers die wel kwamen, waren behoorlijk blij dat ze weer mochten. De bioscoop openden maandag hun deuren en dus konden filmliefhebbers na meer dan twee maanden weer naar de film.

Bij Vue in Den Bosch hebben ze hard gewerkt om de bioscoop klaar te maken voor het ‘nieuwe normaal’. De hele bioscoop is veranderd in één grote looproute. “Inderdaad pijlen, pijlen en nog eens pijlen. Het was een hele puzzel, maar we hebben het allemaal zo kunnen indelen dat de bezoekersstromen elkaar niet hoeven te kruisen”, aldus Jorrit Boogers van de bioscoop.

Vroeg De vaste gasten van de filmzaal wilden er bij de eerste dag graag bij zijn. “De eerste bezoekers zaten vanochtend echt al vroeg voor de deur. Die hebben er naar uit gekeken en waren dan ook zeer blij dat ze weer naar de film konden. En ik ben er trouwens ook blij mee, want elf weken dicht zijn, is niet leuk”, aldus Boogers.

Om open te kunnen moest er veel zaken worden veranderd. Zo mogen er maximaal dertig mensen in één filmzaal. “Ook alle tafels en stoelen zijn weggehaald. Dus mensen kunnen wel nog wat te drinken kopen, maar kunnen niet meer lekker naborrelen. We hebben geen pauzes meer om zo te zorgen dat mensen zich minder verplaatsen. En mensen moeten online reserveren. Het is even anders dan we gewend waren, maar nog steeds is het een hele leuke filmbeleving. Als je eenmaal zit dan kun je gewoon genieten.”