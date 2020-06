Virgil van Dijk en Memphis Depay in actie tegen discriminatie: "F*ck racism!!!!!"

Zowel Memphis Depay als Virgil van Dijk hebben zich maandag uitgesproken tegen racisme. Depay was aanwezig bij een demonstratie in Amsterdam waar duizenden mensen op afkwamen. Van Dijk ging samen met zijn ploeggenoten op één knie zitten. De foto werd op social media geplaatst met de hashtag #BlackLivesMatter.

Op één knie

Van Dijk postte maandag op Twitter een foto waarop te zien is dat alle Liverpool-spelers geknield in de middencirkel van het stadion zitten. "Unity is strength", schrijft de voetballer.