Fietser (67) zwaargewond bij botsing in Goirle

Een fietser raakte zwaargewond (foto: Toby de Kort/ SQ Vision).

Op de kruising van de Spoorbaan met de Schietberg in Goirle is dinsdagochtend rond tien uur een fietser (67) zwaargewond geraakt. De man kwam op het kruispunt in botsing met een auto en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een traumahelikopter landde vlakbij de plek van het ongeluk. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van de trauma-arts.

Verklaring

De vrouw (49) die de auto bestuurde, raakte niet gewond. Zij is als verdachte aangemerkt en heeft inmiddels een verklaring afgelegd.

De weg werd afgesloten voor het verkeer. Verkeersongevallenanalisten deden onderzoek.