Coronaklussers gezocht! Laat ons zien hoe jij je huis of tuin een stukje mooier maakte

De studeerkamer van Marjola.

Stapje voor stapje kruipen we samen uit de intelligente lockdown. En heel veel mensen houden aan die unieke periode een mooier huis of een fijnere tuin over. Want wat hebben we met z'n allen veel opgeruimd en geklust de afgelopen maanden. Wij zijn benieuwd op welk coronaklusproject jij trots bent!

Lange rijen bij de milieustraten en topdrukte in de bouwmarkten. Het coronatijdperk maakt de klussers en de opruimers in ons wakker. Kledingkasten worden uitgemest, verfrollers worden ter hand genomen en tuinen gaan op de schop.

En als je dan zo keihard gewerkt heb, dan ben je natuurlijk hartstikke trots op het resultaat en wil je dat aan de hele wereld laten zien. Toch? Dus delen maar die foto's! Stuur je foto's met je contactgegevens naar [email protected]brabant.nl en dan zetten wij de meest opvallende klusresultaten in de schijnwerpers.

Ook wij klussen erop los

Ook de medewerkers van Omroep Brabant zaten niet stil de afgelopen tijd. Hier een aantal van onze coronaklussers.

De kippen van Arianne kregen een nieuw hok. Ze heeft Brahma's die op stok gaan en zijdehoenders die op de grond slapen. Die laatste hebben nu hun eigen slaapzaal gekregen. Onze Ari had het op haar heupen, want ze gaf ook haar carport nog een likje verf.

Het kippenhok van Arianne.

Ook collega Marjola en haar man zaten niet stil. Zij pakten de studeerkamer aan. Dat kwam er steeds niet van. Maar nu was het moment daar om korte metten te maken met vergeeld behang en versleten vloerbedekking.

De studeerkamer van Marjola.

En ook onze Mariëlle besteedde de extra lockdown-tijd nuttig. Tijdens de afgelopen stormachtige carnaval waaide haar schutting om. Samen met een vriend ging ze de uitdaging aan om een nieuwe te zetten. Dat had nog wat voeten in aarde, want de palen van de oude schutting waren in beton gestort en wilden er niet zonder slag of stoot uit. Maar het kwam uiteindelijk allemaal goed en Marielle is blij met het eindresultaat!

De schutting van Mariëlle.