De man die Wim van Est uit het ravijn redde is overleden

Roger Decock (links) en Wim van Est (rechts) in 2001 bij de onthulling van de plaquette ter nagedachtenis aan de val. De Belg Roger Decock vertelde zijn verhaal jaren geleden aan Omroep Brabant

De enige ooggetuige van de val van Wim van Est in het ravijn tijdens de Tour de France van 1951 is overleden. De Belg Roger Decock reed in het wiel van de coureur uit Sint Willebrond toen Van Est in de afdaling van de Aubisque in een ravijn vloog. Roger de Cock werd 93. Hij vertelde zijn verhaal jaren geleden aan Omroep Brabant.

"Hij vloog 70 meter diep in het ravijn. Ik probeerde iedereen te verwittigen dat Van Est zwaar was gevallen, maar niemand stopte", vertelde Decock.

De Belg was toen zelf de nummer vijf van het klassement, maar hij bleef net zo lang staan tot er hulp kwam voor Van Est. "Door te wachten verloor ik wel 25 minuten, maar wat kon het me schelen. Ik vond een mens in nood belangrijker."