Man rijdt met dertig cilinders lachgas los in zijn busje over de A16

Een 47-jarige man uit Maastricht heeft maandag op de A16 bij Moerdijk een uitgebreide bekeuring gekregen. De man vervoerde maar liefst dertig cilinders lachgas in zijn busje en hield zich daarbij op geen enkele manier aan de regels. De auto viel op omdat hij aan de achterkant zwaar door de vering zakte.

Zo had de man zijn papieren niet in orde, had hij geen borden of waarschuwingen op zijn bus om te laten zien dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had en ook lagen de cilinders los in de wagen.