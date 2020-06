Waarom moeten we ineens mondkapjes op in het openbaar vervoer? Deze video legt het uit

Met een mondkapje voorkom je vooral dat je anderen besmet.

Aan het begin van de coronacrisis werd telkens gezegd dat het geen zin heeft om niet-medische mondkapjes te dragen. Toch moeten we voortaan een mondkapje op als we met het openbaar vervoer willen reizen. In deze video zie je precies wat de regels rondom mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf 1 juni inhouden én waarom die regels er precies zijn.

Deze video legt het nut van mondkapjes in het openbaar vervoer uit:

