Warmste dag van het jaar, maar tropische dag laat nog op zich wachten

De temperaturen zijn dinsdag zo hoog opgelopen, dat het de warmste dag van het jaar tot nu toe is. In Eindhoven is de hoogste temperatuur gemeten, namelijk 29,6 graden.

Voorlopig zitten tropische temperaturen er ook niet meer in, want woensdag is het zomerse weer namelijk alweer verdwenen. De temperatuur is donderdag al bijna gehalveerd: het wordt dan 14 tot 17 graden. Dat heeft alles te maken met een depressie die boven de Noordzee ligt. Het warme weer komt een week later wel weer terug, maar of het dan wel 30 graden wordt, is nog maar de vraag.