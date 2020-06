Wolf in Brabant: gaat hij weer weg of worden het er meer? Dit denken de kenners

Foto: Andre Bonga

Veehouders zijn op hun hoede, natuurliefhebbers zijn dolenthousiast. Er is na 120 jaar weer een wolf in Brabant. Na onderzoek van de provincie in de regio Heusden lijkt het erop dat het om één wolf gaat: een mannetje uit Duitsland. Maar waarom zit die wolf hier, waarom is hij zo actief én is dit het begin van een wolvenpopulatie in Brabant?

Ron Vorstermans Geschreven door

Sinds het begin van dit jaar zijn er 81 schapen doodgebeten in Brabant. Soms grijpt het roofdier één schaap, zoals in Sterksel en Haarsteeg, en soms ligt het dodental véél hoger, zoals in Bokhoven (15) en Hedikhuizen (24). In sommige dorpen, zoals Hedikhuizen, ging de wolf dagen aan een stuk zijn gang.

Nederland heeft op dit moment één wolvenroedel en die zit op de Veluwe. De wolf in Brabant is een zwervende wolf uit Duitsland. Het beestje is de grens overgestoken om zijn territorium uit te breiden en lijkt nu in Brabant te zijn beland.

“Eén ding is zeker: het zullen er steeds meer worden."

Hugh Jansman werkt sinds 1999 als dierenecoloog aan de universiteit van Wageningen, waar DNA-onderzoek naar wolvenbeten wordt gedaan. Jansman geldt als expert in het succesvol laten terugkeren van bedreigde dieren in ons land en onderzoekt hoe we moeten omgaan met de plotselinge terugkeer van de wolf.

“Of de wolf in Brabant blijft? Niemand kan dat voorspellen", zo begint Jansman zijn betoog. "Het is nog volstrekt onduidelijk hoeveel wolven de provincie de komende tijd zullen aandoen. Het is ook volstrekt onduidelijk of ze hier willen blijven. Maar één ding is zeker: het zullen er steeds meer worden."

Dat heeft alles van doen met de wolvenpopulatie bij onze Oosterburen. “In Duitsland is de populatie in twintig jaar tijd van één roedel naar honderd roedels gegaan. Het kan dus snel gaan. Dat betekent óók dat het wolvenspreidingsgebied steeds meer onze kant opkomt. De kans dat Duitse wolven de Brabantse grens oversteken wordt steeds groter.”

"Wolven zijn de ultieme familiewezens. Jonge wolven zijn vanaf anderhalf of twee jaar al seksueel volwassen, maar ze gaan dan niet meteen op zoek naar een partner. Jonge wolven doen eerst alles om voor een volgende worp nakomelingen te zorgen. Alles draait bij een wolf om loyaliteit, om leiderschap, om het belang van bijvoorbeeld broertjes en zusjes."

Het lijkt er dus niet op dat het zomaar de spuigaten uitloopt met wolven in Brabant. Toch wordt één wolf nu al erg gevoeld door Brabantse schapenhouders. Schapen zijn een makkelijke prooi, zo erkent Jansman,

“Schapen staan achter hekken waar ze zelf niet door kunnen, maar een wolf of een vos kan dat moeiteloos. Een wolf doorloopt bovendien in een korte tijd de hele provincie. Dan zie je veel doodgebeten schapen na elkaar”, zegt Jansman. “Dan komen meerdere gevallen snel achter elkaar samen.”

We gingen met Dick Klees op zoek naar de wolf in de Moerputten bij Den Bosch:

Wachten op privacy instellingen...

Dick Klees, een wolvendeskundige uit Chaam, sluit zich bij Jansman aan. "Deze wolf volgt zijn natuurlijke gedrag, maar zijn nieuwe omgeving is niet natuurlijk", zo duidt Klees de vele doodgebeten schapen. Net als Jansman geldt Klees als een van de grootste wolvenexperts in Nederland. Klees deed 40 jaar onderzoek naar roofdieren, waaronder de wolf .

"Een wolf is gewend een kudde wild op te sporen. Hij vangt dan een van de beesten en de rest maakt zich uit de voeten. De wolf eet dan die ene prooi op en gaat later weer op zoek naar een nieuwe prooi. Een wolf is niet gewend in de natuur een kudde schapen tegen te komen, die als hij er een vangt, gewoon in zijn omgeving blijft rondlopen."

"Zijn ogen zijn veel groter dan zijn maag."

Maar een schaapskudde kan geen kant op. De schapen zitten in een afgesloten weiland. "En dus blijft de wolf maar prikkels krijgen van prooi die hij kan vangen", zegt Klees. "Zijn ogen zijn veel groter dan zijn maag. Het gevolg is dat hij maar blijft doden, terwijl hij het voedsel niet nodig heeft."

Kan een boer helpen de wolf weg te krijgen uit zijn gebied? Deels, zegt Klees. "Boeren moeten hun schapen goed afschermen: dan móét de wolf wel verder trekken, en dan zal hij uiteindelijk gewoon op wild af gaan. De wolf is namelijk een dier dat heel goed leert en zich aanpast. Maar goed, dat maakt hem ook weer onvoorspelbaar."

LEES OOK: