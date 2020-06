Spulletjes gestolen van graf in Mierlo-Hout: 'Je snapt niet dat iemand zoiets doet'

Boos en teleurgesteld is Jackie Hoeks nadat er spullen zijn gestolen van het graf waar zijn vader Toon en dochter Nadicha liggen. Afgelopen week zag hij dat een ijsvogeltje en een miniatuur-tennisracket en -tasje van zijn dochter waren verdwenen. "Je snapt niet dat iemand zoiets doet."

Bijna dagelijks komt Jackie met zijn vrouw op de begraafplaats in Mierlo-Hout. "Eerst viel het nog niet meteen op, maar toen dacht ik ineens: 'Hé, ik mis iets'. Op zo'n moment ben je ontzettend teleurgesteld in de maatschappij. Iemand die zoiets meeneemt, heeft niet in de gaten hoeveel verdriet je de nabestaanden daarmee doet", vertelt Jackie, die zijn vader in 2005 verloor en zijn dochter in 2015.

'Er zijn ergere dingen gebeurd'

Jackie en zijn vrouw hopen dat de dief tot inkeer komt en de spullen teruglegt. "Was het een klein kind? Of een volwassene, die het leuk vond? We weten het niet. Ik hoop dat degene die het heeft gedaan spijt krijgt." Een vriendin van Nadicha, met wie ze samen heeft getennist, heeft aangeboden de spulletjes te vervangen. "Dat is natuurlijk super lief. We sluiten het maar af, want er zijn wel ergere dingen gebeurd."