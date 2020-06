Brand in Deurnese Peel opnieuw opgelaaid

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

De brand in de Deurnese Peel is dinsdagavond weer opgelaaid. De brand woedt in hetzelfde gebied als weken geleden en breidt zich uit richting woningen aan de Soemeersingel, waar de brand eerder al aan een ander gedeelte van de weg woedde. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand richting de woningen trekt.

De brandweer wil met een stoplijn van brandweerwagens het vuur tegenhouden, vooral vanwege mogelijk rookoverlast voor bewoners aan de Soemeersingel.

De brandweer zegt rond tien uur te hopen dat de overlast voor de omgeving beperkt blijft. "De verwachting is dat we de brand de komende uren kunnen remmen", aldus een woordvoerder van de brandweer. "Maar hoe erg de rookoverlast wordt is nu nog moeilijk te zeggen. Als het allemaal positief uitvalt hebben we hier weinig tot geen rookoverlast. Maar we bereiden ons ook voor op een situatie waarin bewoners aan de Soemeersingel vannacht last krijgen van rook. Met het opstellen van een plan zijn we nu nog bezig."

Brand in de Peel

De brand in de Deurnese Peel, die begon op 20 april, heeft inmiddels 800 hectare van het 1000 hectare grote natuurgebied verwoest. Het is de grootste Nederlandse natuurbrand ooit. 800 hectare is een gebied van acht vierkante kilometer.

Sindsdien smeult de brand na, waarbij het vuur af en toe fiks oplaait. Dat leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties doordat rook vermengd ook over wegen trekt. Vorige week botsten zes auto’s op elkaar op de splitsing van de Kanaalstraat en de Oudepeelstraat bij Liessel.

