Boswachter Erik kan zijn ogen niet geloven: Markiezaatsmeer nu al extreem droog

"Normaal staan die paaltjes in deze tijd nog met de voeten in het water. En in de winter loop ik hier met lieslaarzen. Maar nu ziet het er al uit zoals aan het eind van een droge zomer. Extreem, dit heeft niemand ooit gezien." Boswachter Erik de Jonge beschrijft wat hij ziet wanneer hij naar het Markiezaatsmeer ten zuiden van Bergen op Zoom kijkt. Het filmpje van het drooggevallen natuurgebied dat hij woensdag via Twitter deelde, spreekt boekdelen.

Niet nodig

Dat het er nu zo droog is, is volgens de boswachter helemaal niet nodig. Want regenen doet het volgens hem nog steeds genoeg in Nederland. "In maart bijvoorbeeld was er nog sprake van een wateroverschot waardoor boeren niet konden zaaien. Dat water hebben we als een gek afgevoerd. Want daar is Nederland met sloten, grachten en gemalen op ingericht. We moeten er echter veel slimmer mee omgaan en het regenwater opvangen."