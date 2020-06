Grootschalige drugshandel en witwassen: 7 leden van 'Sesamstraatkartel' opgepakt

Archieffoto: politie.nl

De politie heeft vorige week zeven mannen aangehouden die verdacht worden van deelname aan een internationale criminele organisatie. De organisatie zou drugs via Europese havens Nederland binnenbrengen en grote hoeveelheden geld witwassen. Zeker vier van de verdachten komen uit Brabant.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het onderzoek naar de organisatie loopt al jaren. In 2018 is tijdens een doorzoeking administratie in beslag genomen. Zo stuitten rechercheurs op informatie over de organisatie, die onderling communiceerden door gebruik te maken van namen uit de serie Sesamstraat. De organisatie wordt nu door de politie het Sesamstraatkartel genoemd.

Eind 2019 doorzocht de recherche bedrijfspanden en woningen op twintig locaties verspreid door Nederland. Er werd onder andere beslag gelegd op administratie en twee panden. Een van de dinsdag aangehouden verdachten werd destijds al aangehouden voor het bezitten van ruim 50.000 xtc-pillen en wordt daarvoor afzonderlijk vervolgd. Bij een andere verdachte zijn vijf valse identiteitsbewijzen gevonden, waaronder een vals diplomatiek paspoort.

Leden

Het gaat om een 38-jarige man uit St. Willebrord, een 46-jarige man uit Roosendaal, een 65-jarige man uit Eindhoven en een 35-jarige man uit Bergen op Zoom. De twee anderen komen uit Amsterdam en Berkel en Rodenrijs. De zevende verdachte woont in Spanje, maar is afgelopen weekend aangehouden in Breda.

De verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De verdachten zijn inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris in Zwolle en moeten sowieso nog 14 dagen langer in voorarrest blijven.

Het onderzoek kwam in december al in het nieuws toen de politie bekendmaakte dat ze een bende onderzocht die gebruikt maakte van 'schuilnamen uit een kinderserie'. Maar details gaf de politie toen niet.

