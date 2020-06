Kaarsje opsteken 2.0 voor mensen die in coronatijd niet naar de kerk durven: 'Eén druk op de knop'

Wachten op privacy instellingen... Er is een nieuwe manier van een kaarsje branden ‘Het is een soort kaarsen kerk koeriersdienst’ Volgende Vorige 1/2 Er is een nieuwe manier van een kaarsje branden: ‘Het is een soort Kaarsen Kerk Koeriersdienst’

Een tiental kerken in Brabant hebben een nieuwe manier om in coronatijd voor iemand een kaarsje aan te steken. ‘Een kaarsje opsteken op bestelling’ is bedacht en ontwikkeld door Hans Lesage, een geluidstechnicus die het de afgelopen Meimaand Mariamaand druk had met livestreams vanuit de aangesloten kerken.

Rob Bartol Geschreven door

Hans vertelt: “Als je dan ook meer in kerken komt, dan ontstaan er ook ideeën hoe je traditionele mogelijkheden kunt aanvullen met iets nieuws. Op die manier is de Kaarsen Kerk Koeriersdienst ontstaan. Zo’n tien kerken van verschillende parochies doen al mee." Niet geheel toevallig zijn dat de parochies waar het tweetal tijdens de coronacrisis ook de livestreams voor verzorgde.

“Tijdens die samenwerking met de kerken vingen we op dat door de coronacrisis heel wat mensen niet meer naar de kerk durven te komen om een kaarsje op te steken”, vertelt Hans Lesage. “Dat is ook de leeftijdsgroep die niets heeft met het aansteken van een digitaal kaarsje. Zo is het idee ontstaan voor een soort kaarsenbesteldienst."

"Het is leuk en een uitkomst voor mensen die niet naar de kerk durven te komen of ver weg wonen."

Op de website Kerkwinkel.nl kunnen ze een kaarsje bestellen en aangeven wanneer en voor wie de kaars moet worden aangestoken.“ Na een druk op de knop wordt de bestelling naar de betreffende kerk gemaild, waar de opdracht zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Omdat tijdens het dieptepunt van de coronacrisis ook geen kerkgangers meer in de kerken mochten komen, zagen kerken de inkomsten van collectes ook totaal verdwijnen. "Samen met het nieuwe kaarsje opsteken hebben we ook het nieuwe collecteren geïntroduceerd", vertelt Lesage.

"Geen gedoe met bankoverschrijvingen, maar simpelweg de collecteknop van de deelnemende parochie aanklikken op de website. Dan krijg je een Idealpagina en kun je een bedrag overmaken naar de parochie waar je normaal je geld in de collectezak zou stoppen. Daar wordt veel van gebruik gemaakt."

Deelnemende parochies aan de nieuwe manier van een kaarsje branden en het nieuwe collecteren zijn onder meer de parochies van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch en de parochie Wonderbare Moeder met kerken in Elshout, Heusden en Drunen. Diaken Albert Soeterboek van de parochie Wonderbare Moeder is te spreken over deze nieuw ontwikkeling. "Ja, het voegt wat toe, het is leuk en een uitkomst voor mensen die niet naar de kerk durven te komen of ver weg wonen."