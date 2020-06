Wandelstokken met verborgen messen gevonden in huis in Waalwijk

Foto: Facebook Politie gemeente Waalwijk

In een huis in Waalwijk zijn dinsdag twee levensgevaarlijke wandelstokken gevonden. De stokken zien er op het eerste gezicht onschuldig uit, maar als je het handvat uit de stok trekt komt er een dolk tevoorschijn.

De bijzondere wapens zijn online gevonden, vertelt digitaal wijkagent Leendert van der Welle van basisteam Waalwijk. "Dat doen we steeds vaker. Een soort online surveillance. We kijken bijvoorbeeld op Marktplaats of er in onze wijk heel veel nieuwe fietsen worden aangeboden. Dan gaan we langs bij de aanbieder om te controleren of dat wel klopt."

Verboden

Zo kwam een collega van Leendert de wapenwandelstokken op het spoor. Agenten spoorden het adres van de aanbieder op en gingen langs. "Omdat het mes verborgen zit in een ander voorwerp is het verboden", vertelt Leendert. "Zo komen we ook wel eens telefoonhoesjes tegen die als je beter kijkt een boxbeugel blijken te zijn. Of pasjes waar een mesje in zit."

Maar een wapenwandelstok, dat is Leendert niet eerder tegen gekomen. "We weten dat ze er zijn maar ik had er nog nooit een in het echt gezien."

De verdachte die de wapenwandelstokken online aanbood werkte goed mee en wordt verhoord. De wandelstokken worden vernietigd.