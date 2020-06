Vanaf 15 juni weer op vakantie in Europa: kijk hier de persconferentie van premier Rutte terug

Wachten op privacy instellingen... Mark Rutte bij een van de eerdere persconferentie over de coronacrisis. Volgende Vorige 1/2 Deze regels gelden voor vakanties in binnen- en buitenland

Vanaf maandag 15 juni kunnen we waarschijnlijk weer op vakantie in bepaalde landen binnen Europa. Het reisadvies van de overheid gaat dan van oranje (alleen noodzakelijk reizen) naar geel (veiligheidsrisico's aanwezig). Premier Mark Rutte vertelde er woensdagavond meer over tijdens een persconferentie. Bekijk hieronder de persconferentie terug.

Wachten op privacy instellingen...