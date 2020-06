Vanaf 15 juni weer op vakantie in Europa: kijk straks LIVE naar de persconferentie van premier Rutte

Mark Rutte bij de persconferentie 19 mei.

Vanaf maandag 15 juni kunnen we waarschijnlijk weer op vakantie in bepaalde landen binnen Europa. Het reisadvies van de overheid gaat dan van oranje (alleen noodzakelijk reizen) naar geel (veiligheidsrisico's aanwezig). Premier Mark Rutte vertelt er woensdagavond om zeven uur meer over tijdens een persconferentie.

Rutte vertelt woensdag waarschijnlijk ook meer over de basisscholen die volgens planning vanaf 8 juni weer volledig open zouden moeten gaan. Daarnaast gaat hij mogelijk in op de studenten die zich de komende maanden moeten inschrijven bij hbo-instellingen en universiteiten.

Vanaf zeven uur is de persconferentie live te zien bij Omroep Brabant op de site, app en via Facebook.