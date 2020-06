'Hou één geitje afstand', kinderboerderij opent de poorten, maar de wc blijft dicht

1/2 Boerderij Wolfslaar in Breda weer open, maar met strikte spelregels

"Voor ons voelt het eigenlijk als een soort feestdag", zegt Erik Franken van boerderij Wolfslaar. De kinderboerderij tussen Breda en Ulvenhout sloot 9 maart direct de deuren vanwege het coronavirus. Na bijna drie maanden gingen de poorten dinsdag weer open. Op de grond geven geschilderde geitjes aan wat anderhalve meter afstand is.

In de video legt Wouter Hendrikx de veiligheidsmaatregelen in de kinderboerderij uit:

Voor veel jonge dieren zal het ook spannend zijn, want buiten de verzorgers zijn ze nog niet gewend aan kinderen. Franken: "De afgelopen weken zijn er erg veel geitjes en lammetjes geboren, dus voor hen is dit ook meteen de vuurdoop. En dat terwijl de moedergeiten juist bij de verzorgers op schoot kropen omdat ze de bezoekers misten."

De bezoekers wordt wel op het hart gedrukt om vooraf thuis nog even naar het toilet te gaan. "Dat heeft gewoon met hygiëne te maken. Het is voor ons ondoenlijk om na elk toiletbezoek de boel weer schoon te maken. Daarom hebben we de wc's gesloten."