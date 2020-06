Het promotiewonder van RBC zorgt na 20 jaar nog steeds voor trots in Roosendaal

Roosendaal liep in 2000 uit om RBC te huldigen na de promotie.

Het is een gedenkwaardige dag voor de fans van voetbalclub RBC. Precies twintig jaar geleden, op 3 juni 2000, promoveerde de ploeg uit Roosendaal voor het eerst naar de Eredivisie. Dat gebeurde door een 4-2 overwinning bij Excelsior in de nacompetitie. Voor de huldiging van RBC op de Markt liep heel Roosendaal uit.

De promotie werd toen als heel bijzonder beschouwd. Zo schreef de Volkskrant: "Soms overkomt het voetbal een sportief mirakel: Slovenië op Euro 2000, Valencia in de finale van de Champions League en, als overtreffende trap, RBC naar de eredivisie..."

Na de promotie zei aanvaller Marcel van Helmond in Trouw: “Bij ons in de buurt heb je De Efteling, daar heb je een sprookjesbos. Nou, daar zijn wij stiekem uit gekropen."

Mannen van toen

Robert Maaskant was destijds trainer van RBC. Hij zei tegen het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid dat het nog steeds een ongelofelijke prestatie en herinnering is. “Normaal ga je rechtstreeks naar huis. Toen zijn we eerst langs de Kuip gereden en hebben we met z’n allen gezwaaid. Geweldig moment was dat.”

Maaskant koestert het moment van 3 juni 2000. “Dit was het meest onmogelijke wat ik als trainer gedaan heb met een ploeg. Dat we Eredivisie zouden gaan spelen had niemand gedroomd. Dat bleek ook een seizoen later, toen we amper punten haalden.”

Floyd Aanen volgde RBC in die tijd (en nog steeds) op de voet als fan en is tegenwoordig maker van RBC-podcast De Luijten. “Ik heb dat seizoen met mijn maat alle wedstrijden gezien, uit en thuis. Het was onwerkelijk om voor een club te zijn die een lelijk eendje was. Het kampioenschap en het feest in Roosendaal was de mooiste dag van mijn leven, nog steeds.“

Tegenwoordig

De Roosendaal Boys Combinatie werd in 1927 opgericht en in 2011 failliet verklaard. Na een herstart komt RBC tegenwoordig uit in de zondag tweede klasse.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...