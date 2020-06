Gezocht: de eigenaar van deze caravan die in een Tilburgse vijver dobbert

Foto: Omroep Brabant Foto: Omroep Brabant Foto: Omroep Brabant. Foto: Omroep Brabant. Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige 1/5 Foto: Omroep Brabant

Gezocht: de eigenaar van een caravan die in een vijver in het Leijpark in Tilburg dobbert. Van wie is toch die stuurloze sleurhut? De maker blijft (voorlopig) anoniem. We zijn heel benieuwd of hij of zij zich nog meldt. Of is hij zelf op reis?

Malini Witlox Geschreven door

Het trekt meteen de aandacht als je een wandeling in het zuidwestelijke deel van het Leijpark maakt. In de vijver van het grootste park van Tilburg dobbert een groot vlot met daarop een compleet in hout gebouwde caravan.

Het campingtafereel is met gevoel voor detail uitgewerkt. Het vlot is bekleed met nepgras, de groen-gele caravan heeft een dakraam dat open kan en een luifeltje. Op het terras staan een ligstoel en salontafel.

Kunst aan de muur

Dobberend reist de caravan langzaam voortgedreven door de wind de vijver over als een echte reiziger die de wereld verkent.

Ook binnen is de kleine sleurhut ingericht, met kunst aan de muur en een bed voor de miniatuurbewoner die niet thuis is. Eenden nemen af en toe een kijkje. Op de kant staat een bordje met Kwak.

KWAK

Wie is echter de bewoner? Het nummerbord KWAK staat bij de RDW niet geregistreerd. En wie heeft het kunstwerk gemaakt? In het verleden werd Tilburg vaker verrast, het bleek toen om initiatieven van kunstenaars of commerciële ondernemingen te gaan.