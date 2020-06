Als Michael van Gerwen niet kan darten gooit hij gewoon zijn vishengel uit... en met succes

Michael van Gerwen met zijn gevangen vissen. (Foto's: @MvG180 / Twitter)

Michael van Gerwen zit niet stil in tijden van corona. Maar in plaats van met dartpijlen in de weer te zijn, gooit hij nu regelmatig zijn vishengel uit. Met trots deelt hij zijn veroveringen op sociale media, waaronder een recente karper van ruim achttien kilo.

De afgelopen dagen deelde hij heel wat foto's van zijn vangsten op Twitter. Van Gerwen lijkt op visvakantie te zijn bij Carpdistrict Walenhoek in Twente.

'Gewoon even helemaal niets'

In zijn woonplaats Vlijmen zoekt de drievoudig wereldkampioen darts ook regelmatig de visvijver op. "Gewoon even helemaal niets. Heerlijk is dat”, zei hij vorige maand hierover tegen De Telegraaf. "Als je iets vangt is het hartstikke mooi meegenomen, maar ik ga er meer naartoe om te ontspannen.”

