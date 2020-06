Straten van Brabant als eerste vastgelegd op 360-graden foto's voor de kaartenapp van Apple

Foto: Omroep Brabant

Als je de straten van Nederland in beeld gaat brengen, dan is er natuurlijk geen betere plek om te beginnen dan in ons mooie Brabant. Dat moet Apple ook hebben gedacht, want vanaf deze maand rijdt een wagen met 360-gradencamera rond in de regio Eindhoven.

Google deed het al langer met Street View, en nu gaat ook Apple 360-graden foto's van Nederlandse straten toevoegen aan de kaartenapp. Inwoners van Best, Eindhoven, Geldrop, Nuenen, Veldhoven en Waalre kunnen binnenkort een fotowagentje in hun buurt verwachten.

Rondkijken

In straten die niet voor de auto toegankelijk zijn gaat een medewerker van het computer- en telefoonbedrijf met een rugzak en camera rondlopen. Later zijn de straten dan in de kaartenapp te zien en kun je er digitaal rondkijken.

Alle mensen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt. Ook kentekens van auto's worden in de kaartenapp geblurd. Mensen die hun huis liever niet in beeld hebben moeten contact opnemen met Apple. Wanneer de plaatjes precies in de app zijn te zien, is nog niet bekend.