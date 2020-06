Doorgeladen vuurwapen en munitie gevonden in huis in Eindhoven

Archieffoto: Karin Kamp

In een huis aan het Orgelplein in Eindhoven heeft de politie dinsdagnacht een doorgeladen vuurwapen en munitie gevonden. Een verdachte is aangehouden.

De politie kwam het wapen op het spoor na een tip. In het huis lagen ook een groot bedrag aan contant geld en allerlei mobiele telefoons. Het wapen, munitie, geld en de telefoons zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast.