Brommer botst op bestelbus in Schijndel: twee gewonden

Bij een ongeval op de Rooiseweg in Schijndel zijn woensdagavond twee gewonden gevallen, van wie één ernstig. Een bromfietser botste op een bestelbus. De bestuurder van de bromfiets kwam onder de bestelbus terecht en raakte zwaargewond.

Rond kwart over acht ging het mis. Het ongeluk is gebeurd ter hoogte van de kampeerwinkel De Wit in Schijndel.