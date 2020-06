Groot ongeluk in Schijndel, acht ambulances en twee traumaheli's opgeroepen

Archieffoto: Karin Kamp

Bij een ongeval op de Rooiseweg in Schijndel zijn woensdagavond mogelijk één of meerdere personen gewond geraakt. Het ongeluk is gebeurd ter hoogte van de kampeerwinkel De Wit in Schijndel.

Een traumahelikopter is opgeroepen om de ambulance te assisteren. Er zijn ook acht ambulances naar het incident gestuurd. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

De eerste melding kwam ongeveer kwart voor acht woensdagavond bij de alarmcentrale binnen.