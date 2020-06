Demonstraties tegen racisme in Eindhoven en Tilburg

Woensdag werd in Rotterdam gedemonstreerd. (Foto: ANP)

In Eindhoven en Tilburg wordt zaterdag gedemonstreerd tegen racisme. De actiegroepen Sinterklaasfeest voor iedereen en WE ARE 1 houden een Black Lives Matter-demonstratie op het 18 Septemberplein in de lichtstad. Anti-Racisme Groep Tilburg staat zaterdag op de Schouwburgring.

De demonstraties gaat volgens de organisaties niet alleen over de dood van de Amerikaan George Floyd die vorige week door politiegeweld om het leven kwam, maar ook over politiegeweld en racismekwesties in het algemeen.

Oproep: hou anderhalve meter afstand

De demonstratie in Eindhoven begint zaterdagmiddag om vijf uur en is om halfzeven afgelopen. Demonstranten worden door de organisatoren opgeroepen om anderhalve meter afstand te houden en gezichtsmaskers en wegwerphandschoenen te dragen.

De Eindhovense CDA-fractie heeft vanwege de aangekondigde demonstratie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Ze wil weten of het protest wordt toegestaan en of het gemeentebestuur maatregelen gaat nemen zodat de coronaregels zeker in acht worden genomen. Burgemeester Jorritsma denkt na over onder welke voorwaarden de demonstratie gehouden kan worden.

Ook demonstratie in Tilburg

Voor Tilburg staat op zaterdag om twee uur een demonstratie gepland door Anti-Racisme Groep Tilburg. Woordvoerder Irma Galema laat weten dat tot nu toe twintig tot dertig mensen zich hebben aangemeld, maar dat rekening wordt gehouden met een hogere opkomst. "Mocht het drukken worden dan hebben wij ruimte om coronaproof te demonstreren."

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Eerder waren al al soortgelijke demonstraties in Amsterdam (maandag), Maastricht (maandag) Den Haag (dinsdag), Groningen (dinsdag) en Rotterdam (woensdag). Bij de demonstratie in Amsterdam kwamen zo'n vijfduizend mensen opdagen en werden de coronaregels niet overal in acht genomen.

De demonstratie in Rotterdam werd woensdag voortijdig afgebroken omdat mensen niet overal anderhalve meter afstand hielden. Op sommige plekken greep de politie in.