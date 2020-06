Zaterdag wordt in Eindhoven gedemonstreerd tegen racisme

Woensdag werd in Rotterdam gedemonstreerd. (Foto: ANP)

In Eindhoven wordt zaterdag gedemonstreerd tegen racisme. De actiegroepen Sinterklaasfeest voor iedereen en WE ARE 1 houden een Black Lives Matter-demonstratie op het 18 Septemberplein. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er worden verwacht.

De demonstratie gaat volgens de organisatie niet alleen over de dood van de Amerikaan George Floyd die vorige week door politiegeweld om het leven kwam, maar ook over politiegeweld en racismekwesties in het algemeen.

Oproep: hou anderhalve meter afstand

De demonstratie in Eindhoven begint zaterdagmiddag om vijf uur en is om halfzeven afgelopen. Demonstranten worden door de organisatoren opgeroepen om anderhalve meter afstand te houden en gezichtsmaskers en wegwerphandschoenen te dragen.

De Eindhovense CDA-fractie heeft vanwege de aangekondigde demonstratie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Ze wil weten of het protest wordt toegestaan en of het gemeentebestuur maatregelen gaat nemen zodat de coronaregels zeker in acht worden genomen.

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Eerder waren al al soortgelijke demonstraties in Amsterdam (maandag), Maastricht (maandag) Den Haag (dinsdag), Groningen (dinsdag) en Rotterdam (woensdag). Bij de demonstratie in Amsterdam kwamen zo'n vijfduizend mensen opdagen en werden de coronaregels niet overal in acht genomen.

De demonstratie in Rotterdam werd woensdag voortijdig afgebroken omdat mensen niet overal anderhalve meter afstand hielden. Op sommige plekken greep de politie in.

Ook demonstratie in Tilburg verwacht

Voor Tilburg is zaterdag ook een demonstratie aangekondigd door Anti-Racisme Groep Tilburg. Ook daar is nog niet duidelijk hoeveel mensen worden verwacht.