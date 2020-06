Toch een speciale editie van Alpe d’HuZes: ‘Want kanker stopt niet voor corona’

Tegen een achtergrond van ruim tweeduizend brandende kaarsen klonk donderdagochtend om half vijf het startschot voor Alpe d’HuZes Special Edition. Dit jaar is er vanwege de coronacrisis geen beklimming van de Alpe d’Huez in Frankrijk maar een (virtuele) toer door Nederland.

Rob Kuijpers, teamcaptain van Blaal2BeatCancer, vertelt voor de start: “We staan in Bladel voor een mooi kapelletje. Normaal gesproken zouden we nu in Frankrijk staan aan de voet van de Alpe d’Huez maar gezien de omstandigheden zijn we hier. Om toch een beetje in de buurt te komen van die spanning van in het donker vertrekken, maken we toch een fiets- of wandeltocht.”