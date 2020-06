Angst voor corona nog steeds groot in zwaar getroffen Boekel

'De angst is er nog heel veel', zegt diaken Henk van Thiel (foto: Jos Verkuijlen).

“De mensen helpen elkaar onderling en steunen elkaar. Maar de angst is nog heel erg.” Diaken Henk van Thiel van de Sint-Agathakerk in Boekel leeft sinds het begin van de coronacrisis in een onwerkelijke wereld van een stille kerk en veel uitvaarten. Maar nu zijn er weer eerste kleine stapjes naar het ‘normale’ leven. Woensdag was er na bijna drie maanden stilte weer een mis in de kerk.

In de video kan je zien hoe de Sint-Agathakerk weer opengaat voor de mis :

"Ik had ook echt het gevoel dat ik weer naar de kerk wilde", vertelt Mieke Rijken. Ze wilde per se bij deze eerste mis zijn. "Dat heb je niet iedere zondag. Maar nu het een tijd niet kon, heb ik de mis echt gemist."

Hetzelfde geldt voor Yvonne van Thiel. "Het was heel fijn na al die maanden dat het niet kon." Yvonne is vijf weken ziek geweest. "Ik had het heel benauwd en kon bijna niet lopen. Maar ik ben er weer bovenop. Ik ben blij dat ik weer naar de kerk kan, zodat je daar dankbaar voor kan zijn."

"Sorry, ik durf niet."

Boekel is een van de zwaarst getroffen plekken door het coronavirus. Het virus is er nu over zijn hoogtepunt heen. Maar de diaken merkt vooral dat de angst blijft. “Er zijn mensen die nog alleen thuis zijn. Die durven niet naar buiten, ze durven nog geen bezoek te ontvangen of op bezoek te gaan bij anderen.”

Dat merkt hij ook in zijn kerk. De meeste vrijwilligers zijn ouderen. “Veel van hen zeggen nu: ‘Sorry, ik durf niet. Ik durf nu niet mee te helpen bij een uitvaart. Dan zit ik toch te veel bij de mensen.’ Dat wordt dan ook ontraden door hun kinderen. Die zeggen: ‘Pap en mam, je moet wel opletten.’ Die angst zit er echt. De angst om ziek te worden en nog erger natuurlijk. Dat gaat pas weg denk ik als er een vaccin is. En ik hoop dat het dan helemaal weg is.”

De eerste mis sinds de corona-uitbraak in de kerk van Boekel. (foto: Jos Verkuijlen)

Diaken Henk van Thiel werkt al sinds 1996 bij de kerk midden in het dorp. Een tijd als deze heeft hij nog nooit meegemaakt. “Mijn rol was de afgelopen maanden minimaal”, vertelt hij. “Er waren geen vieringen, geen huisbezoeken en het zorgcentrum is dicht. Bijeenkomsten zoals vergaderingen, overleg en koorrepetities: allemaal weg. Je voelt je soms... ja, eenzaam is misschien een groot woord, maar het is een leeg gevoel.”

Maar nutteloos voelt hij zich zeker niet. “Er waren nog de uitvaarten. Ik heb tegen de twintig uitvaarten in een korte tijd moeten doen. Allemaal hadden ze te maken met corona en allemaal waren het bijzondere uitvaarten in tuinen, alleen op het kerkhof of hier met dertig mensen in de kerk.”

In de video vertelt Henk van Thiel hoe zwaar hij de uitvaarten vond:

