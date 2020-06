Fietsbrug op zijn plek gehesen, haven in Zevenbergen krijgt steeds meer vorm

Wachten op privacy instellingen... De fietsbrug over de haven in Zevenbergen wordt geplaatst (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige 1/2 Haven Zevenbergen krijgt meer vorm met plaatsing eerste fietsbrug

Met een grote hijskraan is donderdagochtend in Zevenbergen de eerste fietsbrug geplaatst over de haven die eind dit jaar wordt heropend. Het project krijgt zo steeds meer vorm. Voor ruim 33 miljoen euro gaat de Roode Vaart weer door het centrum van Zevenbergen stromen. "Ik vind het geweldig", zegt een inwoner die naar de plaatsing van de brug staat te kijken.

Wegens stankoverlast werd de haven in 1970 gedempt. Maar dit levert nu problemen op met het Volkerak-Zoommeer, dat steeds zouter wordt. De Zeeuwse eilanden Tholen en Sint Philipsland hebben daardoor te weinig zoet water voor natuur, landbouw en bedrijven. Door de Roode Vaart door te trekken en een verbinding te maken met die eilanden wordt dit probleem opgelost.

Eind dit jaar moet de haven in Zevenbergen klaar zijn, compleet met twee fietsbruggen, twee voetgangersbruggen én een overgang voor auto's.

Bewoners zijn enthousiast over de ontwikkelingen in het centrum van Zevenbergen:

Duurder

De totale kosten werden vooraf geschat op dik 20 miljoen euro, maar door de jaren bleek het duurder uit te vallen. Verschillende partijen betalen mee. Het Rijk neemt met ruim 13 miljoen euro, het grootste gedeelte van de kosten voor zijn rekening. De provincie Brabant betaalt 11 miljoen en het Waterschap Brabantse Delta 3,8 miljoen euro.

Omdat het zoet water bestemd is voor Zeeland, betaalt deze provincie 2,7 miljoen euro mee.