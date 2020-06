Beste juf Daisy staat weer voor de klas: 'Ik heb wel wat tranen gelaten'

Minister Slob kwam bij juf Daisy langs om met de kinderen te praten.

Basisschooljuf Daisy Mertens die vorig jaar beste lerares van de wereld kon worden, is enorm blij dat ze weer voor de klas staat. Ze blikt terug op de periode van thuisonderwijs. Ze heeft de kinderen enorm gemist, maar het was niet alleen maar negatief: "Het zou mooi zijn als we nu zouden kunnen kijken welke positieve ervaringen van de afgelopen tijd we kunnen behouden."

Wekenlang gaf juf Daisy de leerlingen van groep 7-8 van basisschool de Vuurvogel in Helmond les vanachter haar laptop. "Dan zat ik met een stamper en meeldraad achter mijn camera om te vertellen over de bestuiving van planten." Ook nu vond de lerares manieren om haar kinderen bij de les te houden. Wat ze vooral miste, was het persoonlijke contact met haar klas. Door de leerlingen iedere ochtend een smiley te laten sturen met hun gevoel probeerde ze toch een beetje op de hoogte te blijven.

"Toen de scholen dichtgingen heb ik wel wel wat tranen gelaten."

Bij een verdrietige of andere vervelende smiley appte ze de kinderen privé om even te bellen. Zo probeerde Mertens ze toch zo goed als mogelijk bij te staan. Door korte lijntjes met instanties probeerde ze haar leerlingen zo goed mogelijk te helpen. "Toen de scholen dichtgingen heb ik wel wel wat tranen gelaten en zeker om de kinderen die in onveiligere situaties zitten."

In de video vertellen leerlingen hoe ze het vinden om bij juf Daisy in de klas te zitten:

De diversiteit onder leerlingen is groot en de crisis benadrukte dat alleen maar meer. Vanaf het moment dat de kinderen weer op school kwamen praatte ze veel met hen. "Het observeren van de kinderen is nog belangrijker geworden", legt de juf uit. "Je ziet hoe ze zich voelen en hoe het met ze gaat."

"Kinderen verdienen gelijke kansen, ongeacht wat jou thuissituatie is."

De crisis heeft het onderwijs veranderd. Elementen uit het thuisonderwijs, wil Mertens zeker blijven behouden. Zo werd er meer met ICT en technologie gewerkt. "Om te kunnen presenteren maakten ze vlogs, dat vonden ze superleuk."

Dat niet alleen, ze is ook enorm blij dat mensen het belang van leraren gezien hebben. "Als ouders niet kunnen helpen dan heb je de leraar nodig. Je hebt een school nodig om kansen te bieden", legt ze uit. Ze hoopt dan ook dat dat het onderwerp van gesprek blijft. "Sommige kinderen worden nu eenmaal geboren in een bepaald gezin. Kinderen verdienen gelijke kansen, ongeacht wat jou thuissituatie is."