Auto enkele keren beschoten in Tilburg

Een kogelgat in de auto. (Foto: Toby de Kort / SQ Vision)

Een auto is donderdagmiddag enkele keren beschoten in de Van Mierisstraat in Tilburg. Dat gebeurde rond tien voor vier. De inzittenden zijn niet gewond geraakt. Een of meer daders zijn weggereden in een donkerkleurige auto.

De aanleiding is nog niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. De politie is naar de dader(s) op zoek. Mensen die iets hebben gezien of meer weten wordt verzocht het alarmnummer 112 te bellen.

De politie doet onderzoek. (Foto: Toby de Kort / SQ Vision)

Eerder ook al steekpartij

Op zaterdag 4 april vond er een steekpartij plaats in een huis aan de Van Mierisstraat. Bij een ruzie liep een man meerdere steekwonden op.

Twee bewoners van het huis werden toen aangehouden. De aanleiding van die ruzie is niet duidelijk.