Nertsenfokkerijen worden extra in de gaten gehouden vanwege mogelijke acties

Wachten op privacy instellingen... De weg in Landhorst is afgezet. (Foto: Saskia Kusters / SQ Vision) Volgende Vorige 1/2 Politie rukt uit voor mogelijke demonstratie bij nertsenfokkerij Landhorst

Nertsenfokkerijen worden donderdagavond extra in de gaten gehouden na een melding over mogelijke acties. Zo rukte de politie uit vanwege een melding van een demonstratie aan de Klotweg in Landhorst waar vier nertsenfokkerijen liggen. Daar werden echter geen actievoerders gezien, aldus de politie.

Volgens burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel is er geen 'concreet beeld van eventuele acties'. Dat zei hij donderdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad, aldus het ED. "Ik kan hier in elk geval niet vertellen of het gaat om 2 personen of om 150 personen."

Hij noemt de acties 'zorgwekkend en verontrustend dat het wellicht zou kunnen gebeuren'. "Maar we zijn wel degelijk op alles voorbereid."

'Demonstratie in Landhorst gemeld'

Iets voor zeven uur donderdagavond werd melding gemaakt van een demonstratie aan de Klotweg in Landhorst. De weg werd afgezet. Volgens omstanders zouden actievoerders onderweg zijn vanuit Deurne naar Landhorst om daar te demonstreren bij nertsenfokkerijen. "De melding namen wij serieus genoeg om uit te rukken", aldus een politiewoordvoerder.

Wachten op privacy instellingen...

De politie bewaakt donderdagavond de achterzijde van een nertsenfokkerij. Het zou gaan om een fokkerij waar corona is aangetroffen, vertelt een andere fokker aan Omroep Brabant. "Aan het begin van de avond was ik mijn hond aan het uitlaten toen ik hoorde van een mogelijke demonstratie. Wij zijn altijd wel alert, maar dat zijn wij nu extra omdat we in de picture staan."

'De ongerustheid sloeg toe'

De fokker is opgelucht omdat er eigenlijk niets aan de hand lijkt te zijn. "Maar vanmiddag zijn in Deurne mensen van Animal Rights gespot. Dat heeft de zaak extra op scherp gezet. De ongerustheid sloeg toe."

Omwoners hebben de weg afgezet. (Foto: Ista van Galen)

'Durven niet meer te komen'

Hee veel mensen kwamen een kijkje nemen, aldus onze verslaggever ter plaatse. Ook meerdere politiewagens kwamen ter plekke.

Boeren zouden ook onderweg zijn naar Landhorst om de weg af te zetten. Omwoners hebben dit al gedaan. Ze verwachten dat er nu geen demonstranten meer durven te komen omdat alles nu is afgezet.

'Openbare demonstraties'

Bont voor Dieren en Animal Rights hadden eerder aangegeven dat er openbare demonstraties zouden komen tegen de maatregelen. Het is niet duidelijk of eventuele acties van donderdagavond hier iets mee te maken hebben.

Wachten op privacy instellingen...

De politie heeft de weg afgezet. (Foto: Marco van den Broek / SQ Vision)

Een van de nertsenfokkerijen in Landhorst. (Foto: Noël van Hooft)