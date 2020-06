Luke (17) en Ryan (19) bedenken armbandjes om te laten zien of je kwetsbaar bent voor corona

Premier Mark Rutte sprak jongeren twee weken geleden tijdens een persconferentie persoonlijk toe: kom met ideeën om de coronacrisis aan te pakken. Luke (17) en Ryan (19) Hectors uit Helmond hebben daar gehoor aangegeven. De broers bedachten de Signalband.

Het principe is simpel: een wit armbandje geeft aan dat je fit bent en minder kwetsbaar. Een blauw bandje laat zien dat je kwetsbaar bent voor het coronavirus of dat je een vitaal beroep hebt.

Onbegrip “Het idee ontstond omdat we merkten dat er wel eens onbegrip was op straat”, vertelt Luke. “We merkten het in de supermarkt waar Ryan werkt. En ook mijn opa en oma die het lastig vonden dat ze in de risicogroep zaten. Niet iedereen houdt altijd afstand.”

Na even brainstormen kwamen Luke en Ryan tot de conclusie dat het voor iedereen snel zichtbaar moet zijn of iemand wel of niet fit is. “We wilden omgaan met corona voor iedereen wat makkelijker maken. Door de bandjes kan iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen en afstand houden. In een oogopslag is duidelijk wat de situatie van een ander is.”