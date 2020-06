Omgekomen Jan (20) herdacht in Schijndel

Vrienden van de omgekomen 20-jarige Jan uit Schijndel zijn donderdagavond bijeengekomen op de plek waar hij woensdagavond na een botsing omkwam. Z'n 150 mensen liepen gezamenlijk naar de kruising van de Rooiseweg met de Landingsweg.

Na een uur had iedereen de plek verlaten en is de bloemenzee goed zichtbaar in de berm van de Rooiseweg. De bijeengekomen vrienden werden tijdens de herdenking door de politie gewezen op het houden van 1,5 meter afstand.