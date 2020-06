Kijk terug: Herdenking van kindertransporten vanuit Kamp Vught naar vernietigingskamp Sobibor

1269 namen van kinderen die het kinderstransport niet overleefden

De jaarlijkse herdenking van de kindertransporten in 1943 vanuit kamp Vught naar vernietigingskamp Sobibor in Polen was dit jaar alleen online en via televisie te zien. 77 jaar geleden werden op 6 en 7 juni bijna 1300 kinderen met de trein naar Sobibor gebracht. Daar werden ze bij aankomst vrijwel direct vergast.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moest de herdenking dit jaar worden aangepast. Zondag werd op het YouTube-kanaal van Nationaal Monument Kamp Vught de alternatieve herdenking uitgezonden.

De herdenking is hieronder terug te kijken.

De leerlingen van de Vughtse basisschool De Schalm speelden ook dit jaar een belangrijke rol bij de herdenking van de kindertransporten. Zij lazen de namen voor van de destijds weggevoerde kinderen en hingen zelfgemaakte vlinders in het prikkeldraad op het terrein.

Bloemstuk

Het kaddisj-gebed werd dit jaar uitgesproken door rabbijn Menno ten Brink. Hij deed dit vanuit de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam waar veel joodse kinderen uit het transport werden verzameld, voordat ze naar Kamp Vught werden gevoerd.

Ook werd er een bloemstuk bij het kindermonument gelegd.

