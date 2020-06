App meet hoe je je echt voelt tijdens beeldbellen: 'Zelfde techniek als een leugendetector'

Student Arne Reijntjes test de app. Links in beeld verschijnen de hartslagmeter en de stressmeter. Volgende Vorige 1/2 Student Arne Reijntjes test de app.

Beeldbellen met bijvoorbeeld Zoom, Skype, FaceTime of Teams. We doen het door de coronacrisis veel meer en veel vaker. In Eindhoven ontwikkelen ze een handige app die doorgeeft hoe iemand zich tijdens het gesprek voelt. De app laat met name zien hoe gestrest je bent tijdens het gesprek. Hulpverleners van de GGzE zijn enthousiast want het is ideaal als ze cliënten online behandelen.

Fontysstudent Arne Reijntjes schuift twee sensoren om zijn vingers. Het zijn stressmeters. Zodra hij tijdens een beeldbelgesprek vragen krijgt waar hij stress van krijgt, geven de sensoren door dat hij meer begint te zweten en zich druk maakt. Ook zijn hartslag wordt gemeten.

Degene aan de andere kant van de lijn ziet naast zijn gezicht een grafiek van zijn stressniveau en hartslag en kan zo precies zien hoe Arne het gesprek ervaart. "Ik kan zeggen dat ik blij ben terwijl dat niet waar is. Als ik beweer dat ik niet gestrest ben en de meters slaan op hol, dan klopt er iets niet. Het is dezelfde techniek als bij een leugendetector."

Betrouwbaar

Onderzoeker Wouter Sluis-Thiescheffer van Fontys heeft samen met twee Fontysstudenten, de TU/e, Tilburg University, Philips en de GGzE een prototype ontwikkeld. Hulpverleners hebben hier volgens de onderzoeker behoefte aan. “Je ziet tijdens het beeldbellen niet of iemand met zijn voet zit te wippen of in zijn handen wringt. De non-verbale communicatie valt weg."

Al langer wordt er gewerkt aan apps die onze emoties tijdens het gesprek aflezen. Die apps kijken naar de gezichtsuitdrukking. Het is de vraag hoe betrouwbaar die zijn. Onderzoeker Sluis-Thiescheffer: ”Je kunt vrolijk kijken zonder dat je je zo voelt. Onze meting is veel betrouwbaarder. De stressmeters liegen niet. Die laten precies zien hoe het met iemand gaat. Dit heeft niemand onder controle."

Zo werkt de app die meet hoe je je echt voelt als je aan het beeldbellen bent:

Night of the Nerds

Maandag begint de Dutch Technology Week (DTW) waarin alles om techniek draait. Normaal gesproken zouden er dan in de Brainportregio vijftig evenementen rondom technologie zijn. Door corona is de negende editie van de week naar online verplaatst. In zeer afgeslankte vorm.

De nieuwe app die nu nog in de testfase zit, krijgt wel een podium. Tijdens de Night of the Nerds wordt de nieuwe app gedemonstreerd en getest. Met jongeren wordt gekeken of twee bellers zich meer verbonden voelen met elkaar als ze elkaars hartslag tijdens het gesprek kunnen zien.

De Fontysonderzoeker wil in de toekomst het plaatje nog completer maken. Met een stemanalyse zodat de app ook door het stemgebruik te meten door kan geven hoe de persoon zich voelt. En een analyse van de lichaamshouding. “Je kunt zoiets ook toepassen bij een sollicitatiegesprek."

Afstudeerproject

Voor student Arne is de app zijn afstudeerproject. Hij is blij dat er belangstelling voor is. "Ik vind het heel interessant. We hebben het getest met behandelaren van de GGzE. Die zijn enthousiast. Ze willen het gaan gebruiken."

Wel zit er een ethische kant aan de ontwikkeling. Mag je dit wel zomaar allemaal meten? Volgens Fontysonderzoeker Sluis-Thiescheffer niet. “Mensen moeten wel toestemming geven om de technologie toe te mogen passen. Ook cliënten bij de GGZ. Die zullen overigens wel toestemming geven omdat ze beter willen worden. Maar ook bij sollicitatiegesprekken moet toestemming worden gegeven.”

Voor het volledige programma van de Dutch Technology Week klik hier.