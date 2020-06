Transferzomer Willem II: Timon Wellenreuther stapt over naar Anderlecht

Timon Wellenreuther gaat een nieuw avontuur aan bij Anderlecht (foto: Hollandse Hoogte).

Het huwelijk van Timon Wellenreuther en Willem II is definitief ten einde. De keeper maakt de overstap naar het Belgische Anderlecht. Blijf op de hoogte van de transfers van Willem II in dit bericht, met ook de analyse van onze voetbalkenners.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Dat Willem II op zoek moest naar een nieuwe eerste doelman stond al even vast. Timon Wellenreuther had aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. Met zijn handtekening onder een vierjarig contract bij Anderlecht, dat onlangs keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar overnam van NAC, is het vertrek echt definitief.

“Met Wellenreuther raakt Willem II een goede doelman kwijt”, zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout. “In zijn beginperiode was er veel twijfel. De voormalig keeper van Schalke 04 was niet altijd even betrouwbaar en oogde vooral onzeker bij hoge ballen. Maar de voormalig jeugdinternational heeft zich in zijn jaren in Tilburg goed ontwikkeld. Met als persoonlijke hoogtepunt de halve finale van de KNVB Beker waarin hij een heldenrol vervulde tegen AZ."

"Het zal voor Willem II enorm lastig worden om een vervanger te vinden die direct het niveau van Wellenreuther kan benaderen.”



Willem II laat Fernando Lewis gaan

Fernando Lewis krijgt geen nieuw contract (foto: Hollandse Hoogte).

Willem II neemt afscheid van Fernando Lewis. De rechtsback stond afgelopen seizoen bijna volledig aan de kant met door een gescheurde kruisband. De voormalig jeugdinternational was in het bezit van een aflopend contract. De Tilburgse club heeft het besluit genomen om niet te verlengen met de 27-jarige vleugelverdediger. Tijdens zijn periode bij Willem II was Lewis eigenlijk altijd zeker van een basisplaats, in zijn eerste twee seizoenen speelde hij 26 en 27 competitieduels.

“Lewis was een gewaardeerde kracht, die als verdediger met zijn aanvalslust ook voor dreiging zorgde”, zegt clubwatcher Fabian Eijkhout. “Omdat hij na de derde wedstrijd van het afgelopen seizoen niet meer in actie is gekomen kun je zeggen dat Willem II hem niet direct zal missen. Afgelopen jaar ging het zonder hem ook goed. Toch verliest Willem II kwaliteit, ervaring en een speler die het publiek echt voor zich gewonnen had.”

“Met Leeroy Owusu heeft Willem II eerder al een nieuwe rechtsback vastgelegd. Justin Ogenia is bovendien terug van een verhuurperiode bij FC Eindhoven. Daarnaast kunnen Damil Dankerlui en Freek Heerkens ook nog aan de rechterkant van de verdediging spelen. De keuze is op die positie reuze voor trainer Adrie Koster.”

Rick Zuijderwijk tekent nieuw contract

Rick Zuijderwijk, jongen uit eigen opleiding, tekent nieuw contract (foto: OrangePictures).

Het contract van Rick Zuijderwijk is opengebroken en verlengd. Ruim een jaar geleden tekende de negentienjarige middenvelder zijn eerste contract bij Willem II. Nu heeft hij zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot de zomer van 2023.

"Wij zijn trots dat Rick, een speler uit onze eigen jeugd, een goede ontwikkeling doormaakt en bijtekent tot 2023. Hij heeft veel potentie en de juiste mentaliteit om een vaste waarde in het eerste elftal te kunnen worden”, zegt technisch directeur Joris Mathijsen op de website van de Tilburgse club.

Clubwatcher Fabian Eijkhout ziet het als een goede zet van Willem II om het contract van Zuijderwijk te verlengen. “In de voorbereiding op het afgelopen seizoen maakte de in Breda geboren voetballer veel indruk. Hij maakte vervolgens ook vrij snel zijn officiële debuut. Het is nu nog wachten op de echte doorbraak. De potentie is duidelijk aanwezig, dus is het goed om hem langer te binden. Voor de rust rondom de jongeling, maar ook voor de transferwaarde richting de toekomst.”

Uitleg sterrensysteem.