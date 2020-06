Nu al een gedenkteken voor de coronaslachtoffers of is het nog te vroeg?

Het provinciehuis in Den Bosch.

Provinciale Staten worstelen met de vraag of er nu al een gedenkteken moet komen voor de slachtoffers van het coronavirus. Desondanks nam een meerderheid van PS vrijdag een motie aan van Edith van Dijk van de PvdA om in Brabant te onderzoeken of er draagvlak is voor een blijvende herinnering aan de slachtoffers. Of en wanneer die er komt wordt later bepaald.

Jan de Vries Geschreven door

Iedereen was het erover eens dat, als er een blijvende herinnering aan de slachtoffers moet komen, dat in de zwaar getroffen provincie Brabant moet zijn. Geen enkele fractie was tegen een gedenkteken, maar een aantal fracties vonden het te vroeg omdat de crisis nog niet voorbij is.

Het komt te vroeg

Marco van de Wel van de Partij van de Dieren verwoordde de mening van een aantal collega’s toen hij zei: “We zitten nog midden in de crisis. Laten we er eerst nog eens goed over doorpraten voordat we een politiek standpunt innemen door 'ja' of 'nee' tegen een motie zeggen. Laten we ook betrokken instanties vragen hoe zij erover denken. Als we nu tegen de motie stemmen omdat we het te vroeg vinden, lijkt het alsof we niet begaan zijn met de slachtoffers. Dat is natuurlijk niet zo.”

Aanvankelijk was de steun voor de motie niet zo groot omdat meer partijen in de lijn van de PvdD dachten. Van Dijk trok de twijfelaars over de streek door te benadrukken dat het slechts om een onderzoek naar draagvlak gaat. Ze kreeg alleen Forum voor Democratie en PVV niet mee. Beide partijen bleven op hun standpunt staan dat ze het te vroeg vinden.

'Geen kunstenaars'

De vraag hoe zo’n gedenkteken er dan uit moet zien werd nog niet beantwoord. De PvdA denkt aan een kunstwerk en wil in ieder geval kunstenaars betrekken bij het overleg. Er werd in de vergadering geopperd een muziekstuk te laten schrijven of een herdenkingsbos te planten.

Alleen de PVV vond dat geen goed idee. “We moeten al ons geld uitgeven aan het bestrijden van het coronavirus. Door bijvoorbeeld mensen in de thuiszorg beschermingsmiddelen te geven die ze nu door falend overheidsbeleid niet hebben. Wij zitten er niet op te wachten om geld uit te geven aan kunstenaars. Integendeel”, stelt Alexander van Hattem.