Twitterrel in Engeland met Patrick van Aanholt in de hoofdrol

Patrick van Aanholt haalde de headlines.

Voetballer Patrick van Aanholt uit Den Bosch is op dit moment groot nieuws in Engeland. De speler van Christal Palace heeft het op Twitter aan de stok gekregen met een bekende Engelse opiniemaker. Het begon allemaal met een tweet van Katie Hopkins met een racistische lading in de ogen van Van Aanholt.

Hopkins, met meer dan een miljoen volgers, begon met een tweet. Daarin stond dat ze haar witte kont afveegde met #blacktuesday. Dat was de dag op social media waarop stil werd gestaan bij racisme. Dit gebeurde naar aanleiding van problemen in Amerika. Hopkins kwam toen met de tweet #whiteoutwednesday

Wachten op privacy instellingen...

Daarop reageerde een onthutste Van Aanholt donderdagavond met de mededeling dat 2020 haar maar heel snel moest vergeten.

Wachten op privacy instellingen...

En daarna liep het behoorlijk uit de hand tussen de voetballer en de columniste.

Wachten op privacy instellingen...

De linksback uit Den Bosch reageerde daar ook weer op met een enge foto en de boodschap: 'Ik ben christelijke Katie en blank.'

Wachten op privacy instellingen...

Van Aanholt schreef later nog dat er geen plek is voor racisme in de wereld en dat het aangepakt moet worden.

Wachten op privacy instellingen...