Bliksem raakt C-130 Hercules van de luchtmacht

Een C-130 wordt ingezet voor wereldwijd luchttransport (foto: Koninklijke Luchtmacht).

Een transportvliegtuig van de de Koninklijke Luchtmacht is vrijdagochtend geraakt door de bliksem. De C-130 Hercules was op weg naar de vliegbasis Eindhoven. Het toestel is daar veilig geland, zo liet de vliegbasis weten.

Sandra Kagie Geschreven door

De brandweer meldde vrijdag iets voor twaalf uur dat ze uit voorzorg met een aantal eenheden op weg was naar de vliegbasis in Eindhoven om de landing van een toestel te begeleiden. Een halfuur later kwam de mededeling dat het toestel veilig was geland.

De C-130 Hercules krijgt nog een korte check, zo laat de brandweer weten.