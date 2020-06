Corona sloeg ook toe in het Brouwershuis in Leende: 'Maar nu weer richten op positieve zaken'

Er wordt weer koffie gemaakt in Het Brouwerhuis in Leende.

De coronatijd heeft er flink ingehakt in het Brouwershuis in Leende. Daar wonen mensen met een beperking en er is een restaurant waar mensen met een beperking werken. Een aantal bewoners kreeg de ziekte en één bewoner overleed eraan. Maar vanaf deze week zijn ze weer open en kunnen ze weer vooruitkijken.

Daniella Coppens is een van de bewoners van het Brouwershuis. Zij woont net als haar huisgenoten boven het restaurant. De afgelopen tijd zaten ze daar eigenlijk een beetje opgesloten. “Het was saai en klote, als ik eerlijk mag zijn. Je zit alleen op je kamer en hebt helemaal geen afleiding. En ik heb pas geleden ook nog mijn vader verloren. Dan mis je hem natuurlijk extra erg”, vertelt Daniella.

Daniella is blij dat ze weer naar buiten kan.

Het nieuws dat ze moesten sluiten kwam als een donderslag bij heldere hemel. Directeur Aukje de Slager: "Wij zijn hier al zestien jaar aan het werk. Als je dan ineens de deuren moet sluiten en opgesloten zit in je eigen restaurant en huis geeft dat een heel raar gevoel. Het was ook heel eenzaam eigenlijk. Sommige bewoners vonden het heel moeilijk, die waren ineens hun hele ritme kwijt. Dus we hebben echt goed moeten kijken wat we allemaal wel konden in plaats van wat we niet konden, om het ook positief te houden.”

"Het lijkt alsof je een vijand hebt die je niet kunt zien."

En dat was nodig want een groep bewoners werd getroffen door corona. “Het was echt heel heftig. We hadden de ziekte hier al meteen in huis. Het lijkt alsof je een vijand hebt die je niet kunt zien. En dan ben je echt aan het kijken hoe je iedereen kunt beschermen. Er was veel angst onder de medewerkers en de bewoners", zegt de directeur.

Bewoonster Daniella: “Als iemand het had, moesten we op onze kamers blijven. Ik was niet zo bang, want ik ben nog jong. Maar een huisgenoot van ons was 62 en is overleden.” Dit had veel impact in het huis. “Daar hebben we echt veel verdriet van gehad”, aldus Aukje. “Ik heb nog nooit zoiets pittigs meegemaakt hier.”

“Het is wel heel apart om elkaar weer te zien en elkaar niet te mogen aanraken."

Maar sinds deze week is het restaurant weer open, kan iedereen weer komen werken en kunnen de bewoners ook weer naar buiten. De directeur: "We willen ons nu weer richten op positieve zaken. Het restaurant is opgeknapt en mensen in Leende hebben geld ingezameld voor een reisje naar Disneyland. Dus daar kijken we met zijn allen naar uit."

“Het is echt fijn", vertelt Daniella. "Ik kan weer zelfstandig boodschappen doen en een ommetje maken." Ook William Oversluizen is blij dat hij weer kan komen werken in het restaurant. “Het is wel heel apart om elkaar weer te zien en elkaar niet te mogen aanraken. Het is apart en mooi tegelijk."