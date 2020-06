Hardleerse klant met winkelverbod breekt pink agent

De agent moest pepperspray gebruiken (archieffoto: Karin Kamp).

Een hardleerse klant heeft vrijdagavond de pink van een politieagent gebroken in een supermarkt aan het Wilhelminaplein in Rijen. De man had een winkelverbod, maar wilde niet vertrekken.

Maaike Cnossen Geschreven door

De man mocht niet meer in de supermarkt komen omdat hij zich eerder ook al misdragen had. De supermarktmanager wilde de ongewenste klant uit zijn winkel hebben en schakelde de politie in.

De wijkagent ging met hem in gesprek, maar kreeg hem ook niet weg. De 55-jarige Rijenaar bleef weigeren en nam een gevechtshouding aan. De agent pakte daarop de man vast en duwde hem de winkel uit.

De man ging het gevecht met de agent aan. Die moest zijn wapenstok en pepperspray gebruiken om de verdachte onder controle te krijgen. In het ziekenhuis bleek later dat zijn pink gebroken was tijdens het gevecht.