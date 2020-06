Man had drugslab in slaap- en badkamer in huis

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

In een woonhuis aan de Kerkakkers in Gerwen, dichtbij Nuenen, zijn zaterdagochtend restanten van een drugslab aangetroffen. Er staan ketels en vaten in onder meer de slaapkamer en de badkamer, beide op de eerste verdieping. Een man, die tijdens de inval in het pand aanwezig was en zich niet goed voelde, is opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Twee agenten met luchtwegklachten werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De aangehouden man voelde zich niet lekker en maakte een verwarde indruk, waarna een ambulance werd gebeld.

Geen groot lab

Het is nog onduidelijk hoe groot het lab precies is, maar volgens de politie gaat het niet om een 'groot professioneel lab'.

Er is recent niet geproduceerd in het lab, en volgens de politie is er geen gevaar voor de omgeving.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

