Smakelijk recept uit Lekker Weekend!

Recept Smakelijk

Elke zaterdagochtend hoor je in het radioprogramma Lekker Weekend! kort na halfelf een chefkok over een Brabants streekproduct. Zaterdag 6 juni hoorde je Marcel Naring, koksopleider bij Curio in Breda. Marcel maakte een frisse salade met tuinbonen van boerderij Van de Riet in Breda.

Ingrediënten voor 4 personen:

1 kilo verse tuinbonen in de peul

2 grote aardappelen

200 gram gerookte zalm

50 gram uitgebakken spekblokjes

1 granny smith appel

1 limoen

1 gesnipperd sjalotje

0,5 dl olijfolie

1 eetlepel Griekse yoghurt

1 eetlepel mayonaise

Eventueel bieslookbloemen

Hoe maak je deze salade:

Kook de aardappelen in de schil beetgaar en giet ze af.

Laat de aardappelen afkoelen tot kamertemperatuur.

Dop de tuinbonen uit de peul door de peul open te breken met je duimen en de bonen eruit te halen.

Blancheer de tuinbonen 1 minuut in ruim kokend water

Spoel de tuinbonen koud met stromend water.

Dubbeldop de tuinbonen door het boontje uit het vliesje te drukken met je vingers.

Snijd de appel en aardappelen in fijne blokjes van 1 bij 1 cm.

Meng nu de aardappelblokjes, appelblokjes, ¾ van de dubbel gedopte tuinbonen, sjalotje en de uitgebakken spekblokjes door elkaar.

Maak de salade smeuïg door de Griekse yoghurt, mayonaise, olijfolie en een uitgeknepen 1/2 limoen toe te voegen.

Geef de salade wat extra body met de rasp van de limoenschil.

Breng op smaak met peper en zout.

Leg een plak gerookte zalm op de snijplank en rol hierin een eetlepel salade op tot een mooie roos.

Leg drie rozen op een bord en garneer dit met de overige tuinbonen en eventueel paarse bieslookbloemetjes.

Smakelijk!