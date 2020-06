Jongens met vuurwapen aangehouden in Cuijk: 'Ga op de grond liggen!'

Een 13-jarige jongen en een 18-jarige man uit Cuijk zijn vrijdagavond aangehouden omdat ze rondliepen met een vuurwapen. Een voorbijganger zag dit en waarschuwde de politie.

Omdat niet duidelijk was of het om echt wapen of een nepwapen ging, schreeuwden agenten toen ze aankwamen naar de jongens dat ze op de grond moesten gaan liggen.