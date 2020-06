Kleine duizend mensen demonstreren tegen racisme in Tilburg, bijeenkomst rustig verlopen

Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Volgende Vorige 1/9 Emoties lopen hoog op tijdens demonstratie in Tilburg

In Tilburg is zaterdagmiddag gedemonstreerd tegen racisme en discriminatie. De demonstratie op de Schouwburgring, die werd georganiseerd door de AntiRacismeGroep Tilburg verliep zonder problemen. Volgens de politie kwamen er bijna duizend mensen op het protest af.

Youssef Zerrouk Geschreven door

Omroep Brabant zond een deel van de demonstratie live uit op Facebook. Kijk hieronder de beelden terug:

De politie kijkt tevreden terug op de betoging. "De organisatie heeft alles goed laten verlopen. We hadden minimale inzet nodig", zegt een woordvoerder. "We hebben onszelf niet hoeven laten zien. Er liepen wat wijkagenten rond in hun normale dagelijkse tenue. Maar we waren eigenlijk niet nodig."

Marjo Hoogzaad van de organisatie legde vooraf uit waarom er voor de locatie bij de schouwburg is gekozen. "We wilden op de Heuvel gaan staan, maar dat is omgebouwd tot een groot terras. Toen kregen we de optie om in een van de parken te demonstreren. Maar we wilden zichtbaar zijn, dus een afgesloten park was voor ons geen optie. Daarom staan we hier, hopelijk zet het voorbijgangers tot nadenken." Er waren verschillende sprekers, maar ook mensen die zich spontaan meldden, mochten hun zegje doen op de trappen voor de Concertzaal.

Een jonge vrouw uit Oosterhout legde uit waarom ze van zich wil laten horen: "Het is nu tijd voor verandering", zegt ze. "Het is mooi dat er zoveel mensen zijn met hetzelfde doel. En niet maar één nationaliteit, want het publiek is juist heel divers."

De demonstratie was een stilstaand protest, dus behalve fysiek niet bewegen, ook geen geluid. Alle deelnemers moesten een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het was duidelijk te zien dat iedereen zich zo goed mogelijk aan de regels hield.

Te veel ontkend

Een jongen is blij dat het goed verliep in Tilburg. "Als iedereen zich aan de regels houdt, kan het ook goed gaan." Hij stond er om de gemeenschap in zijn geheel te ondersteunen. "Ik ben halfbloed, Aziatisch", legt hij uit. "Ik wil kenbaar maken wat er gaande is in de maatschappij. Racisme is overal. Het wordt te veel ontkend. Al generaties lang. Ik hoop hiermee te zorgen dat de volgende generatie het makkelijker heeft dan de vorige."

Een vrouw met Aziatisch uiterlijk had een bordje met daarop: 'Ik ben geen racist, is niet genoeg'. Ze legt uit dat als je niet vecht tegen racisme dat zo'n uitspraak dan niet voldoende is. "Ik hoor te vaak mensen dat zeggen. We moeten samen vechten en veranderen. Als Aziaat maak ik veel racisme mee. Het is gewoon niet oké. Wat voor de ander een grapje is, verpest mijn hele dag."

Absurd

Een vrouw zei het absurd te vinden 'dat we nog steeds met dit probleem te kampen hebben'. "Het had al veel eerder gemoeten. Zwarte mensen worden al honderden jaren achtergesteld. Eigenlijk zou iedereen zijn stem moeten laten horen. Je wordt niet als racist geboren. Het heeft met opvoeding en beïnvloeding te maken."

